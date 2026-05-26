Mikel Arteta remporte déjà un trophée

L’armoire à trophées se remplit d’un coup. Sacré avec Arsenal 22 ans après les Invincibles, Mikel Arteta a reçu une récompense ce mardi soir : le coach d’Arsenal a été élu meilleur entraîneur de la Premier League cette saison par le championnat anglais. Un prix mérité pour le technicien des Gunners, v ainqueur de la Premier League avec sept points d’avance sur son dauphin et rival toute la saison, Manchester City.

Un doublé avec le titre de meilleur entraîneur de LDC ?

L’entraîneur d’Arsenal dirigera ce samedi 30 mai prochain le match le plus important de sa carrière d’entraîneur : une finale de Ligue des champions contre le PSG où en cas de victoire, il pourrait aussi décrocher le titre d’entraîneur de l’année en C1.…

MBC pour SOFOOT.com