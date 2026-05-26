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Mauricio Pochettino dévoile la liste des USA
information fournie par So Foot 26/05/2026 à 22:29

Mauricio Pochettino dévoile la liste des USA

Mauricio Pochettino dévoile la liste des USA

Youpi, Marco Rubio et JD Vance ne sont pas dans la liste. Le sélectionneur des États-Unis Mauricio Pochettino a dévoilé le nom des 26 élus américains pour la Coupe du monde 2026 à la maison. L’un des trois pays organisateurs de ce Mondial affrontera le Paraguay, l’Australie et la Turquie.

Balogun et Weah dans les 26

Au ministère de la Défense, le latéral de Fulham Antonee Robinson, le coéquipier de Jean-Philippe Mateta Chris Richards ou encore le flop du Barça Sergiño Dest ont notamment été retenus. Le milieu de terrain des USA sera composé de joueurs habitués à être rattrapés par les lois du jeu : Tyler Adams, Weston Mckennie ou encore Malick Tillman, trois milieux bien hargneux.…

MBC pour SOFOOT.com

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