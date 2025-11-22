Saint-Etienne enfonce Nancy et continue de grimper

Saint-Etienne 2-1 Nancy

Buts : Cardona (27 e ), Tardieu (51 e , sp) pour les Verts // Bokangu (58 e , sp) pour l’ASNL

La dernière fois que Saint-Etienne et Nancy s’étaient affrontés en Ligue 2, c’était en 2004. Et la dernière fois tout court, c’était en 2017. Autant dire que ce Topspiel de Ligue 2 avait des allures de retrouvailles à ne pas manquer. Mission accomplie pour les Verts qui s’imposent sans forcer et profitent du faux-pas du Red Star contre Clermont plus tôt ce samedi après-midi pour continuer de grimper au classement. Les hommes d’Eirik Horneland sont désormais dauphins de l’ESTAC qui ne compte plus que deux points d’avance.…

JD pour SOFOOT.com