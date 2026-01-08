Radamel Falcao est de retour aux affaires

La vieille gloire ne veut pas encore prendre sa retraite. Six mois après son départ du Millonarios, Radamel Falcao revient finalement une nouvelle fois dans son club formateur .

Le club de Bogota l’a annoncé officiellement ce mercredi. La légende colombienne revient à ses origines à quelques semaines de son 40ᵉ anniversaire et s’engage à nouveau avec son club formateur après six mois passés libre.…

JE pour SOFOOT.com