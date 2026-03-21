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Saint-Étienne coule Annecy
information fournie par So Foot 21/03/2026 à 22:16

Saint-Étienne coule Annecy

Saint-Étienne coule Annecy

Saint-Étienne 4-0 Annecy

Buts : Pedro (18 e ), Cardona (23 e ), Stassin (33 e ), Davitashvili (63 e ) pour les Verts

Du tac au tac. Après le large succès de Troyes ce samedi après-midi, Saint-Étienne se devait d’imiter le leader du championnat afin de rester à proximité. Une mission parfaitement réussie par les protégés de Philippe Montanier qui ont régalé Geoffroy-Guichard avec quatre buts inscrits face à Annecy, qui dit donc adieu à la course à la montée.…

LB pour SOFOOT.com

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