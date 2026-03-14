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Saint-Étienne but sur Grenoble
information fournie par So Foot 14/03/2026 à 21:50

Saint-Étienne but sur Grenoble

Saint-Étienne but sur Grenoble

Grenoble 0-0 Saint-Étienne

Circulez, il n’y a pas grand chose à voir. Mlagré quelques opportunités en première période, Saint-Étienne n’est pas parvenu à trouver la faille sur la pelouse de Grenoble et ne chipera donc pas le fauteuil de leader à l’ESTAC (0-0) . La première période est à l’avantage de l’ASSE, plus entreprenante sur la pelouse du stade des Alpes. Igor Miladinović, Julien Le Cardinal ou Lucas Stassin inquiètent tour à tour Mamadou Diop, mais le dernie rempart isérois tient bon.

Maubleu, un point c’est tout

Solide ces dernières semaines (quatre clean sheet et six victoires sur les six dernières journées), Saint-Étienne manque cette fois clairement d’inspiration. Il faut même plusieurs interventions décisives de Brice Maubleu au retour des vestiaires devant Yadaly Diaby ou Jessy Benet pour ramener un point de ce court déplacement. Un match nul qui empêche les Verts de prendre provisoirement les commandes de cette Ligue 2 , eux qui restent un petit point derrière Troyes, qui se déplacera lundi soir à Annecy.…

TB pour SOFOOT.com

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