Nice redresse la tête à Angers grâce au retour d'Elye Wahi
Angers 0-2 Nice
Buts : Bard (65e) et Wahi (90 e +6)
Grand ouf de soulagement sur la côte d’azur. Dans le (très) dur ces dernières semaines, Nice s’offre un joli bol d’air avec une courte mais précieuse victoire à Angers (0-1) . Auxerre, barragiste, pointe désormais à huit points.…
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