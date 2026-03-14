 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Nice redresse la tête à Angers grâce au retour d'Elye Wahi
information fournie par So Foot 14/03/2026 à 21:01

Nice redresse la tête à Angers grâce au retour d'Elye Wahi

Nice redresse la tête à Angers grâce au retour d'Elye Wahi

Angers 0-2 Nice

Buts : Bard (65e) et Wahi (90 e +6)

Grand ouf de soulagement sur la côte d’azur. Dans le (très) dur ces dernières semaines, Nice s’offre un joli bol d’air avec une courte mais précieuse victoire à Angers (0-1) . Auxerre, barragiste, pointe désormais à huit points.…

TB pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Arsenal assomme Everton sur le gong
    Arsenal assomme Everton sur le gong
    information fournie par So Foot 14.03.2026 20:42 

    Arsenal 2-0 Everton Buts : Gyökeres (89 e ), Dowman (90 e +7) Plus d’informations à suivre… … QB pour SOFOOT.com

  • L'OL Lyonnes s'adjuge la Coupe LFFP face au PSG
    L'OL Lyonnes s'adjuge la Coupe LFFP face au PSG
    information fournie par So Foot 14.03.2026 20:34 

    OL Lyonnes 1-0 PSG But : Dumornay (59 e ) À jamais les premières ! L’OL Lyonnes a remporté l’édition inaugurale de la Coupe de la Ligue féminine ce samedi contre le PSG à Abidjan (1-0). Pas vraiment une surprise puisque les Fenottes ont désormais remporté leur ... Lire la suite

  • Chelsea battu par Newcastle avant de retrouver le PSG
    Chelsea battu par Newcastle avant de retrouver le PSG
    information fournie par So Foot 14.03.2026 20:32 

    Chelsea 0-1 Newcastle But : Gordon (18 e ) Les Parisiens n’en ont pas raté une miette. Laissés au repos ce week-end, ils ont pu tranquillement se délecter de la défaite de Chelsea contre Newcastle (0-1). Liam Rosenior n’a opéré que deux changements par rapport ... Lire la suite

  • L'expulsion improbable d'un défenseur de Getafe contre l'Atlético de Madrid
    L'expulsion improbable d'un défenseur de Getafe contre l'Atlético de Madrid
    information fournie par So Foot 14.03.2026 20:28 

    C’est ce qu’on appelle une expulsion inattendue. Le geste d’ Abdel Aqbar lors de la défaite de Getafe face à l’Atlético de Madrid n’a pas fini de faire parler. Le défenseur marocain a en effet été expulsé pour avoir touché les parties intimes d’Alexander Sørloth ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank