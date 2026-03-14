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Service minimum pour la Juve à Udine
information fournie par So Foot 14/03/2026 à 22:41

Service minimum pour la Juve à Udine

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Udinese 0-1 Juventus

But : Boga (38 e )

C’est la journée des Niçois. Mise sur orbite par un but de Jérémie Boga, la Juventus est allée l’emporter sur la pelouse de l’Udinese (0-1) . L’ancien aiglon, qui a quitté la côte d’azur après les tristes événements de l’automne dernier, est même le premier à se montrer dangereux mais bute sur Maduka Okoye. La délivrance ne se fait toutefois pas trop attendre : à l’issue d’une jolie chevauchée, Kenan Yıldız trouve son nouveau partenaire qui n’a plus qu’à faire trembler les filets à bout portant (0-1, 38 e ) .…

TB pour SOFOOT.com

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