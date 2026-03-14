Valverde et Güler illuminent Madrid

Real Madrid 4-1 Elche

Buts : Rüdiger (39 e ), Valverde (44 e ), Huijsen (66 e ) et Güler (89 e ) pour les Merengue // Moran (85 e , CSC) pour les Franjiverdes

Supplément golazos . Une nouvelle fois porté par un grand Federico Valverde et un but sensationnel d’Arda Güler, le Real Madrid a fait le job avec la manière contre Elche (4-1) . Les Madrilènes auront pris leur temps, tout en détente, avant de faire la différence en quelques minutes avant la pause. Le pétard de Valverde sur coup-franc est repoussé comme il peut par Matías Dituro, mais Antonio Rüdiger a bien suivi pour envoyer une praline au fond (1-0, 39 e ) . En feu cette semaine face à Manchester City, le milieu de terrain urugayen est encore dans tous les bons coups et nous gratifie d’un nouveau bijou : contrôle à l’entrée de la surface, crochet, frappe placée du droit en pleine lucarne (2-0, 44 e ) .…

TB pour SOFOOT.com