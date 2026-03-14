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Manchester City lâche du lest dans la course au titre
information fournie par So Foot 14/03/2026 à 23:19

Manchester City lâche du lest dans la course au titre

Manchester City lâche du lest dans la course au titre

West Ham 1-1 Manchester City

Buts : Mavropános (35 e ) pour les Hammers // B. Silva (31 e ) pour les Citizens

Un partout, balle au centre et deux déçus. Rejoint quelques instants après avoir trouvé la faille, Manchester City n’est pas parvenu à se défaire de West Ham dans la banlieue de Londres (1-1). Deux points de perdus qui pourraient coûter cher dans la course au titre . Bernardo Silva avait pourtant ouvert le score d’un sublime petit piqué en angle fermé, semblant lancer les Skyblues vers un samedi soir serein (0-1, 31 e ) . Mais quatre minutes plus tard, c’est Konstantínos Mavropános qui vient égaliser d’un gros coup de casque sur corner, profitant d’une sortie hasardeuse de Gianluigi Donnarumma (1-1, 35 e ) . Le seul tir des Hammers dans la partie.…

TB pour SOFOOT.com

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