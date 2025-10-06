Saïd Benrahma au tribunal à cause de ses chiens
Nom d’un chien !
Nom de deux chiens !
Désormais salarié du club de Neom SC en Arabie saoudite, Saïd Benrahma devra faire face à la justice pour des faits remontant à l’été 2023. Selon The Sun , lors de son passage à West Ham juste avant de rejoindre l’Olympique lyonnais, l’attaquant algérien aurait fait l’objet de deux chefs d’accusations, liés à la possession de ses chiens jugés hors de contrôle. …
