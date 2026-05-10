Sage « un peu frustré » par la saison du RC Lens

Mentalité de (presque) champion. Lors d’un entretien accordé à Téléfoot , Pierre Sage a fait le bilan de la saison du RC Lens. Malgré une qualification en Ligue des champions , actée grâce à la victoire face à Nantes ce vendredi (1-0) et potentiellement une première Coupe de France dans l’histoire des Sang et Or , en cas de succès face à Nice le 22 mai prochain, l’entraîneur peine à savourer pleinement et avoue avoir quelques regrets.

« La saison est à la fois heureuse et frustrante. Mais malgré tout on se rend compte aujourd’hui que l’on fait une grande saison et on peut être fier de ça », a soufflé l’ancien technicien de l’Olympique lyonnais.…

TM pour SOFOOT.com