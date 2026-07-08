La Fifa ouvre un enquête après des insultes racistes envers Ishowspeed
Affligeant. Victime d’insultes racistes en tribunes lors des 16 es de finale entre l’Argentine et le Cap-Vert, IShowSpeed a reçu le soutien de la FIFA . Dans un communiqué, l’instance qui régit le football international dénonce « fermement le racisme, la haine et la discrimination. Ces comportements n’ont pas leur place dans le football, ni lors de la Coupe du monde de la FIFA, ni nulle part ailleurs dans la société. » Elle a aussi assuré qu’ une enquête allait être « immédiatement ouverte » .
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