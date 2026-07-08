Un match de Zinédine Zidane exposé au musée
C’est bieng. Le Coupe du monde organisée (entre autres) aux États-Unis est l’occasion pour le pays de l’Oncle Sam d’en apprendre plus sur l’histoire du ballon rond. Tout au long de la compétition, le célèbre musée Guggenheim de New York consacre ainsi une exposition à Zinédine Zidane . Et plus précisément à un match en particulier du champion du monde 1998 : Real Madrid-Villarreal (2-1), en 2005.
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