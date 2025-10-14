Safonov profite de la sélection russe pour étaler son spleen parisien
La planche safonnée.
Matvey Safonov n’avait pas vu les choses comme ça. Alors qu’il avait annoncé dès son arrivée à l’été 2024 ne pas être venu pour être la doublure de Gianluigi Donnarumma , le gardien russe n’a pourtant jamais été le premier choix de Luis Enrique. Avec seulement 17 matchs disputés en un peu plus d’une saison sous les couleurs parisiennes (dont 5 en Coupe de France), on ne peut pas dire que sa volonté ait suffi à en faire un titulaire.…
VM pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
