Emerson déclare sa flemme à l’OM et à Roberto DeZerbi

De retour au soleil, c’était presque une évidence.

Emerson a mis les pieds à Marseille , et visiblement, il ne s’en est toujours pas remis. Le latéral italo-brésilien, arrivé en toute fin de mercato, encore sonné par le boucan du Vélodrome, a avoué à Calciomercato , avoir pris une claque : « On m’a toujours parlé de l’amour du public, et effectivement, l’accueil a été très chaleureux. Je n’ai jamais rien vu de tel. Je pensais que mon premier match contre Lorient serait comme tous les autres, mais dès ce jour-là, j’ai compris que j’étais arrivé dans un environnement différent. » Traduction : l’Orange Vélodrome, c’est pas les stades endormis de la capitale anglaise, ni le formidable outil de Jean-Michel Aulas. …

SF pour SOFOOT.com