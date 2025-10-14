Un artiste se cachait dans l'effectif de l'OM

Petit conseil : éviter « King Geoffrey » comme pseudo.

Blessé depuis mi-septembre, Geoffrey Kondogbia a profité de sa convalescence pour se lancer dans la musique . Le joueur centrafricain a sorti ce mardi son premier morceau de rap , intitulé « Pots de vin », sous son nom d’artiste KONDO. Rien à voir avec Bernard Tapie : le milieu de terrain et second capitaine de l’Olympique de Marseille fait référence dans son morceau à sa première passion, le football. « J’ai plusieurs millions mais j’ai qu’une vie, je peux plus jouer comme l’époque de Séville » . La cover inspirée du manga Olive et Tom ne laisse pas trop de doute. …

CDB pour SOFOOT.com