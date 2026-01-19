 Aller au contenu principal
Sadio Mané affirme être « arrivé sur sa fin »
19/01/2026

Sadio Mané affirme être « arrivé sur sa fin »

Sadio Mané affirme être « arrivé sur sa fin »

Clap de fin. « Je suis arrivé à ma fin, donc il faut l’accepter. Moi, j’aurais aimé jouer encore 20 ans, mais malheureusement, je ne peux pas. » Le plus grand joueur sénégalais confirme que ses jambes l’ont finalement rattrapé . Même s’il dit avec franchise que ce fut « exceptionnel d’être vu comme ça » , pour lui « la relève est assurée : Ibrahim (Mbaye) , Iliman (Ndiaye) , Ismaïla Sarr… » Collectif jusqu’au bout le lion de la Téranga, même en tant qu’acteur majeur du titre.

Un dernier geste de légende

Après le péno polémique sifflé contre le Sénégal et la mutinerie menée par Pape Thiaw qui a fait quitter la pelouse à ses hommes, le capitaine sans brassard aura marqué cette finale de la CAN , faisant revenir ses coéquipiers sur le terrain pour « Jouer comme des hommes ».

MH pour SOFOOT.com

Sport
