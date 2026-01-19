Jürgen Klopp valide le style de jeu du Paris FC et le travail de Stéphane Gilli

Pas de flop pour Jürgen Klopp. Ce dimanche, l e directeur du football de Red Bull a affirmé à des médias allemands qu’il ne doutait aucunement du travail de Stéphane Gilli , l’entraîneur du Paris FC . Satisfait d’avoir gagné contre le PSG ? Oui, mais pas sceulement. Comme le rapporte L’Équipe , l’ancien tacticien de Liverpool a déclaré : « C’est très bien de gagner contre le PSG comme nous l’avons fait en Coupe. (Le Paris FC s’est imposé 1-0 en seizièmes de finale de Coupe de France). Est-ce que c’était une bonne publicité pour le football ? Non, mais c’en était une pour la résilience et l’esprit d’équipe ». Comme quoi, la fin peut justifier les moyens.

Gilli peut compter sur lui

Malgré le jeu disons « essentialiste » du Paris FC, 13 e de Ligue 1 après sa victoire à Nantes, Klopp ne bronche pas. « Je ne vais pas voir Stéphane (Gilli), après le match en lui disant : Blablabla, je te l’avais dit que, 4-3-3… Non, on discute. Il n’avait pas tous ses joueurs à disposition, donc jouer à cinq derrière n’était pas un problème du tout » .…

SW pour SOFOOT.com