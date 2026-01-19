Endrick impressionné par le Groupama Stadium
Coup de foudre à Décines-Charpieu… Dimanche dernier, la nouvelle recrue Endrick a pu célébrer ses débuts en Ligue 1 sous les couleurs de l’Olympique lyonnais mais a pu aussi faire ses présentations avec le Groupama Stadium. Et visiblement, le formidable outil lui a plu .
JE pour SOFOOT.com
