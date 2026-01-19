Pape Thiaw fait son mea culpa

Le Pape a fait son Rekuiem . Troisième finale en quatre éditions, deuxième étoile pour le Sénégal, et une première sortie au micro de beIN Sports pour Pape Thiaw. Après une finale devenue irrespirable et une conférence presse annulée pour des raisons de sécurité, le sélectionneur a d’abord salué ses joueurs : « On a vraiment souffert. On a montré du caractère et de la résilience, et derrière ça a payé. »

Impossible ensuite d’esquiver le moment de tension : le penalty sifflé pour le Maroc et les Lions qui quittent temporairement la pelouse. Thiaw assume, puis corrige : « À un moment, on n’était pas d’accord. J’ai demandé aux joueurs de sortir. Après réflexion, je n’ai pas du tout apprécié ce que j’ai fait. Je m’excuse pour le football. » Avant de conclure : « On accepte les erreurs de l’arbitre. On n’aurait pas dû le faire. » …

MB pour SOFOOT.com