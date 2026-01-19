La sortie énigmatique d’Ismail Jakobs après la finale Sénégal-Maroc

Le malaise ne s’est pas limité au penalty. En zone mixte après la rencontre, Ismail Jakobs a laissé entendre que la finale de la CAN 2025 s’était jouée dans un contexte compliqué bien avant le coup d’envoi. « Beaucoup de choses se sont passées avant le match. Vous allez le découvrir » , a lâché le latéral sénégalais, citant plusieurs coéquipiers concernés : « Beaucoup de choses sont arrivées à Krépin Diatta, Ousseynou Ba et Pape Matar Sarr », avec des situations survenues avant la rencontre et à la mi-temps selon le joueur de Galatasaray.

Ismail Jakobs est très suspicieux suite aux forfaits de ses coéquipiers Krépin Diatta, Ousseynou Niang et Pape Matar Sarr 🤔 Que s'est-il passé selon-vous ? #CAN2025 #SENMAR #Senegal #AfrikFoot pic.twitter.com/JzRzcFmyN9…

MH pour SOFOOT.com