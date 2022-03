Sac de luxe à moitié prix !

(© Acturial/Gros & Delettrez)

Grâce à l'essor du marché de seconde main, vous pouvez vous faire plaisir à partir de quelques centaines d'euros, hors modèles iconiques.

En quinze ans, vêtements et sacs de maison de couture se sont installés sur le Web et dans les salles de ventes aux enchères. Les temps ont changé: aujourd’hui, les femmes portent sans complexe un sac vintage patiné par les années.

L’occasion, c’est chic, tendance, écoresponsable, et bien sûr moins cher. Si certains modèles rares et précieux sont adjugés à des prix records, une large majorité des sacs haut de gamme sont vendus avec une décote de 30 à 50% même pour des modèles mythiques.

Le Kelly d'Hermès : indétrônable

Les sacs Hermès Kelly et Birkin sont «Les» sacs. Petits ou grands, noirs, roses ou bleus, ils sont partout dans la presse, sur Internet, dans la rue aux bras de stars et d’inconnues branchées. Simples ou sophistiqués, ils sont réalisés chaque année en quantité limitée.

La liste d’attente est longue, ce qui explique le report des acheteurs vers le marché de l’occasion. Si quelques modèles réalisés sur commande dans des couleurs extravagantes et des peaux rares partent à plus de 100.000 euros, tous n’atteignent pas ces sommets. «Les modèles classiques du Kelly en box noir des années 1960-1980 sont estimés 3.000 euros environ, alors que ceux des années 2010-20 en veau grainé noir le seront entre 6.000 et 7.000 euros. Plus ils sont récents, plus ils valent chers», explique Alice Léger, expert Hermès pour la maison Artcurial.

