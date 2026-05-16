Sabri Lamouchi furieux contre un joueur qui refuse de jouer la Coupe du monde avec la Tunisie

Sabri Lamouchi furieux contre un joueur qui refuse de jouer la Coupe du monde avec la Tunisie

Ca chauffe plus fort qu’un tube d’harissa du Cap bon. Nommé sélectionneur de la Tunisie au début de l’année, Sabri Lamouchi a annoncé ce vendredi sa liste pour le Mondial nord-américain . Emmenée par Hannibal Mejri, elle compte trois représentants de Ligue 1 dans ses rangs : Montassar Talbi (Lorient), Ali Abdi (Nice) et Khalil Ayari (Paris Saint-Germain).

C’est pas moi c’est papa

Les clubs allemands sont également bien représentés puisqu’à côté de Rani Khedira (frère de, Union Berlin), on retrouve Elyes Skhiri (Eintracht Francfort), Ismaël Gharbi (Augsbourg) et Elias Saad (Hanovre). En revanche, point de Louey Ben Farhat . Et pour cause, l’attaquant de Karlsruhe (19 ans), déjà convoqué au mois de mars pour disputer deux matchs amicaux contre Haïti et le Canada a refusé de participer au Mondial .…

JD pour SOFOOT.com