Non, le jeu à la nantaise n'est pas mort à Nantes

Sensation de cette saison 2025-2026, les Nantaises sont passées d’un maintien miraculeux en deuxième division aux play-off en trois ans. Un succès qui porte le sceau de Nicolas Chabot, arrivé à la tête de l’équipe en 2023, qui a su redonner ses lettres de noblesse au jeu à la Nantaise tout en l’adaptant au football féminin. Décryptage.

La séquence de 18 secondes a fait le tour du monde. Huit passes, huit joueuses concernées par la construction de l’action et finalement un troisième but d’anthologie marqué par Lucie Calba face à Strasbourg (0-3), également nommé dans la catégorie « Plus beau but de la saison » pour les Trophées LFFP. Pour bon nombre de supporters et d’observateurs, le jeu à la nantaise, disparu depuis si longtemps du côté de l’équipe masculine, est de retour. Il a simplement changé de vestiaire.

🗳️ 𝗟𝘂𝗰𝗶𝗲 𝗖𝗮𝗹𝗯𝗮 nommée pour le but de l’année ! Cette construction collective nantaise face à Strasbourg… on s’en lasse pas ! 😍 👉 C’est en commentaire de la publication @ArkemaPL que ça se passe. #OnEstNantes #ArkemaPL https://t.co/9dosRIa2lu pic.twitter.com/6yMq4cES2I…

Propos de Nicolas Chabot recueillis par LB.

Par Léna Bernard pour SOFOOT.com