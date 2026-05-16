 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Erling Haaland bientôt sur grand écran
information fournie par So Foot 16/05/2026 à 10:55

Erling Haaland bientôt sur grand écran

Erling Haaland bientôt sur grand écran

Non, pas dans La L’Haaland. Alors qu’il est toujours en course pour remporter la Premier League avec Manchester City, Erling Braut Haaland va d’abord disputer la finale de la Coupe d’Angleterre ce samedi contre Chelsea (coup d’envoi à 16 heures). En cas de succès, le Norvégien ajouterait un dixième trophée dans son armoire. Quant au onzième, ce pourrait bien être un Oscar.

Le Viking des ViQueens

Le média Hollywood Reporter rapporte en effet que l’attaquant va incarner son propre rôle dans un film d’animation baptisé ViQueens. Réalisé par son compatriote Harald Zwart, le film se déroulera « dans un monde de guerrières intrépides, de fjords glacés et de mythologie de la Route de la Soie » et est prévu pour sortir à la fin de l’année. Haaland y campera un viking qui porte son nom et auquel il prêtera sa voix.…

JD pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank