Erling Haaland bientôt sur grand écran

Non, pas dans La L’Haaland. Alors qu’il est toujours en course pour remporter la Premier League avec Manchester City, Erling Braut Haaland va d’abord disputer la finale de la Coupe d’Angleterre ce samedi contre Chelsea (coup d’envoi à 16 heures). En cas de succès, le Norvégien ajouterait un dixième trophée dans son armoire. Quant au onzième, ce pourrait bien être un Oscar.

Le Viking des ViQueens

Le média Hollywood Reporter rapporte en effet que l’attaquant va incarner son propre rôle dans un film d’animation baptisé ViQueens. Réalisé par son compatriote Harald Zwart, le film se déroulera « dans un monde de guerrières intrépides, de fjords glacés et de mythologie de la Route de la Soie » et est prévu pour sortir à la fin de l’année. Haaland y campera un viking qui porte son nom et auquel il prêtera sa voix.…

JD pour SOFOOT.com