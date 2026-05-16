La pelouse du Stade Bonal envahie après la promotion de Sochaux en Ligue 2
Pour la bonne cause. Après quatre ans de National, le FC Sochaux-Montbéliard a officiellement retrouvé la Ligue 2 au terme de son match nul (2-2) face au Puy.
Au Stade Bonal, l’émotion était forcément palpable et les supporters des Lionceaux n’ont pas longtemps hésité à manifester leur joie en procédant à un bon vieil envahissement de terrain en bonne et due forme .…
JD pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
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