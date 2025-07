S’envoyer sa valise par Vinted : la plateforme de vente en ligne durcit le ton contre cette «astuce» interdite

Des voyageurs détournent les règles de l’entreprise afin d’éviter de payer les frais prévus pour emporter leur bagage dans l’avion. Une méthode futée sur le papier, mais qui comporte aussi des risques.

Face aux petits malins, Vinted hausse le ton. Pour échapper aux frais élevés des compagnies aériennes pour les bagages, certains voyageurs détournent la plateforme de vente en ligne de sa fonction première. Le principe est simple : «vendre» une valise à un complice, la remplir de ses affaires et l’expédier à bas coût sur le lieu de ses vacances à venir. Résultat : quelques euros de frais d’envoi via un point relais, au lieu de 40 à 60 euros parfois facturés par les compagnies low cost pour un bagage. Une économie considérable, mais contre laquelle le site s’insurge.

Sur les réseaux sociaux, certains se vantent de cette technique qui permet de récupérer ses effets personnels à destination sans passer par la case soute. Sur Facebook, certains affirment par exemple l’utiliser depuis des années, notamment pour le retour de vacances, quand les valises débordent. Mais Vinted ne l’entend pas de cette oreille. Contactée par Le Figaro , la plateforme est formelle : «Nous avons connaissance de cette astuce qui détourne le fonctionnement prévu de notre plateforme. Il est bien entendu contraire à nos règles de publier et d’expédier des articles qui ne sont pas réellement mis en vente» .

Le site internet a déjà dû s’en expliquer en 2023, après qu’une étudiante espagnole a popularisé l’astuce sur TikTok. Mais il insiste : son service est destiné à l’échange d’articles de seconde main entre particuliers, «pas à l’envoi de colis personnels» . Une telle utilisation, même marginale, «nuit à la confiance entre membres et peut avoir des conséquences sur la qualité du service» , souligne l’entreprise.

Pour se prémunir de ces contournements, la plateforme assure avoir mis en place des procédures spécifiques : avertissement, suppression d’annonce ou suspension de compte. Et précise que ses équipes de modération «restent particulièrement vigilantes» sur ce sujet. L’opération n’est donc pas sans risque pour les usagers, d’autant plus qu’en cas de perte, le remboursement se base sur le prix déclaré, non celui des objets dans la valise. Malgré cela, les témoignages pullulent sur les réseaux sociaux et dans les forums. Certains affirment même pratiquer cet envoi détourné depuis plusieurs années, sans souci. Mais comme le rappelle Vinted, une valise n’est pas un colis comme les autres.