Ryan Babel rejoint la Kings League France

information fournie par AFP • 01.05.2025 • 16:06 •

Le plus influent chef religieux druze en Syrie a dénoncé jeudi une "campagne génocidaire" contre sa communauté et s'en est pris au pouvoir d'Ahmad al-Chareh, après des combats confessionnels ayant fait plus de 70 morts en deux jours selon une ONG. Ces heurts près ... Lire la suite