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Rutte tente d'apaiser les tensions avec Trump au sujet de l'Iran
information fournie par Reuters 25/06/2026 à 00:02

Le secrétaire général de l'Otan, Mark Rutte, a tenté d'apaiser les tensions avec le président américain Donald Trump lors de sa visite à la Maison blanche mercredi.

Mark Rutte a déclaré que les alliés de l'Otan s'étant montrés réticents à apporter leur soutien aux Etats-Unis dans le cadre de la guerre en Iran n'étaient que "des cas isolés".

Le déplacement de Mark Rutte à Washington a pour but d'apaiser les tensions liées au conflit en Iran avant un important sommet des dirigeants des pays membres de l'Otan prévu en juillet à Ankara, en Turquie.

Donald Trump, critique de longue date de l'Alliance, a fait part de son mécontentement que des pays de l'Otan n'aient pas répondu favorablement à sa demande d'aider à garantir la liberté de circulation dans le détroit d'Ormuz en marge de la campagne militaire lancée par les Etats-Unis et Israël contre l'Iran le 28 février.

Durant sa rencontre avec le président américain, Mark Rutte a déclaré que des milliers d'avions militaires américains avaient opéré depuis des bases situées en Europe durant la guerre.

"Je sais qu'il y a eu des cas isolés qui vous ont vraiment déçu, mais en règle générale, vos alliés européens ont répondu présent", a-t-il dit.

Donald Trump n'a toutefois pas semblé convaincu par les propos du secrétaire général de l'Otan, bien qu'il ait salué ses efforts.

"Vous avez vraiment fait du bon travail. Pour être honnête avec vous, je pense que si quelqu'un d'autre était à votre place nous ne nous serions pas rencontrés aujourd'hui, car nous avons été déçus. Nous n'avions pas du tout besoin d'aide sur ce sujet", a dit le locataire de la Maison blanche.

(Humeyra Pamuk à Washington et Lili Bayer à Bruxelles, avec Andrew Gray à Bruxelles; version française Camille Raynaud)

Proche orient
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