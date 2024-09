Russie : le gouvernement présente un budget 2025 en forte hausse, mais garde secret le détail de ses dépenses militaires

Au total, les dépenses fédérales vont passer en 2025 à environ 400 milliards d'euros, une hausse de près de 12% sur un an.

Dmitri Peskov à Moscou, en Russie, le 23 mai 2024. ( POOL / YURI KOCHETKOV )

Le budget russe continue de progresser, porté notamment par l'explosion des dépenses militaires, comme le montre le projet de loi budgétaire pour 2025 envoyé lundi 30 septembre par le gouvernement à la Douma, la chambre basse du Parlement. Le texte ne détaille pas, néanmoins, la répartition des dépenses de la catégorie "défense".

Depuis 2022, le Kremlin a largement contribué à réorienter son économie vers l'effort de guerre, développant à grande vitesse son complexe militaro-industriel, notamment en recrutant des centaines de milliers de nouveaux employés.

En 2024, le budget militaire national a explosé de près de 70% par rapport à 2023 , représentant avec les investissements de sécurité 8,7% du PIB selon le président Vladimir Poutine, une première dans l'histoire moderne de la Russie. "Les principales priorités du budget (...) sont l'accomplissement de toutes les obligations sociales envers les citoyens, la garantie de la défense et de la sécurité du pays, et la garantie de la souveraineté technologique", a indiqué laconiquement le ministère russe des Finances dans un communiqué. Au total, les dépenses fédérales vont passer en 2025 à 41.500 milliards de roubles (environ 400 milliards d'euros), une hausse de près de 12% sur un an .

"Fonds importants" pour l'armée

Le ministère russe a expliqué en détails, en donnant des chiffres, comment les investissements seront répartis l'an prochain, mais sans le faire pour la catégorie "Défense". "Des fonds importants" seront alloués "pour équiper les forces armées avec les armes et le matériel militaire nécessaires, le paiement des indemnités et le soutien aux entreprises du complexe militaro-industriel", est-il uniquement écrit.

Interrogé par l' AFP , le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov, s'est borné à assurer, sans donner davantage de détails, que "toutes les instructions du président (Poutine) sont reflétées dans ce projet de loi" .

Le maître du Kremlin avait érigé mi-septembre "le renforcement de la capacité de défense du pays" et "l'intégration des régions" ukrainiennes occupées en "priorités" du budget.

Signe que les dépenses militaires ne sont pas prêtes de diminuer dans les prochains mois, Vladimir Poutine a signé récemment un décret ordonnant une augmentation de près de 15% du nombre de soldats , le portant à 1,5 million.

Pour boucler son budget, le gouvernement a prévu au 1er janvier prochain une augmentation des impôts sur les hauts revenus et les entreprises, un moyen de continuer à financer l'offensive en Ukraine et ses dépenses connexes.