Vladimir Poutine ordonne de gonfler les effectifs de l'armée russe de 180.000 nouvelles recrues

Il s'agit de la deuxième augmentation d'effectifs en neuf mois, alors qu'officiellement, la moitié de l'armée russe combat en Ukraine.

Vladimir Poutine à Saint-Pétersbourg, en Russie, le 12 septembre 2024. ( POOL / VYACHESLAV PROKOFYEV )

Face aux nombreuses "menaces" qui pèsent sur le pays, le président Vladimir Poutine a ordonné une augmentation des effectifs de l'armée russe, a indiqué le Kremlin mardi 17 septembre.

"Cela est dû au nombre de menaces qui pèsent contre notre pays", "à une situation extrêmement hostile à nos frontières occidentales" , a déclaré le porte-parole de la présidence russe, Dmitri Peskov. Selon lui, cette hausse est aussi liée "à l'instabilité aux frontières orientales " de la Russie, qui s'est fortement rapprochée en Asie de la Chine et de la Corée du Nord face à l'influence américaine.

Vladimir Poutine a signé un décret lundi ordonnant une hausse de près de 15% du nombre de soldats, en le portant à 1,5 million contre 1,32 million actuellement . En juin, il avait annoncé que 700.000 militaires combattaient en Ukraine, soit près de la moitié des effectifs officiels mais les autorités russes n'ont jamais relevé l'ampleur des pertes.

Alors que le nombre de soldats russes tournait autour d'un million entre 2008 et 2022, le Kremlin l'a progressivement relevé depuis l'attaque russe à grande échelle contre l'Ukraine en février 2022. La dernière augmentation datait de décembre 2023 , lorsque les effectifs avaient été portés de 1,15 million de soldats à 1,32 million.

Deuxième armée du monde

Avec cette nouvelle hausse, des médias russes relèvent que l'armée du Kremlin deviendrait la deuxième plus grande au monde après la Chine.

Pour recruter toujours plus, les autorités russes mènent à travers le pays de grandes campagnes de communication promettant des salaires très élevés et de nombreux avantages fiscaux et sociaux aux potentielles recrues. Elles ont également recruté des dizaines de milliers de détenus dans les prisons du pays.

La Russie n'évoque pas ses pertes humaines en Ukraine, mais nombre d'analyses indépendantes, et celles des services de renseignement occidentaux, estiment qu'elles sont colossales et se chiffrent en centaines de milliers de morts et de blessés .

Sur le front, l'armée russe est bien plus nombreuse que celle de l'Ukraine , un pays à la population plus de trois fois moins élevée que celle de la Russie (environ 40 millions d'habitants contre environ 145 millions) et qui peine à mobiliser après plus de deux ans et demi de combats meurtriers.

Le Kremlin a aussi réorienté son économie sur l'effort de guerre, démultipliant son budget de défense et développant à grande vitesse son industrie militaire.