Rupture entre la Premier League et une association LGBTQ+

Lacets défaits.

Ce vendredi, le Telegraph a annoncé que la Premier League devrait stopper son partenariat avec Stonewall, . Depuis 2014, l’élite du football anglais collaborait avec cette association caritative pour les droits des personnes LGBTQ+ afin d’organiser la campagne « Rainbow laces ». Pendant une journée de championnat, les lacets des joueurs et les brassards des capitaines étaient de couleur arc-en-ciel afin de promouvoir l’inclusion de la communauté LGBTQ+. La saison dernière, Marc Guéhi de Crystal Palace avait customisé son brassard alors que Sam Morsy d’Ipswich n’avait carrément pas souhaité le porter pour des « convictions religieuses ». …

MBC pour SOFOOT.com