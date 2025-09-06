Rupture du ligament croisé pour Luis Castro ?
Dure trêve internationale, pour les entraîneurs de Ligue 1.
Après Luis Enrique, qui se serait fracturé la clavicule suite à une chute en vélo, Luis Castro aurait également été victime d’un pépin physique : en participant à un match amical avec son staff, l’entraîneur de Nantes se serait blessé au genou et pourrait même s’être rompu le ligament croisé .…
FC pour SOFOOT.comLire la suite de l'article sur SoFoot.com
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer