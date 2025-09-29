 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Rulli, la boussole olympienne
information fournie par So Foot 29/09/2025 à 19:34

Des arrêts à la pelle à Madrid, une prestation solide contre le PSG et un début de saison pour confirmer que Gerónimo Rulli a pris la mesure de son costume de gardien de l’OM. Longtemps en quête d’un grantatakan, Marseille peut compter sur un grand portier. Suffisant pour s’offrir une belle aventure en Ligue des champions ?

Privé de Ligue des champions depuis trois ans, le Vélodrome va de nouveau sentir le parfum des grands soirs d’Europe avec la réception de l’Ajax Amsterdam ce mardi. Une rencontre qui aura une saveur toute particulière pour Gerónimo Rulli, passé dans les rangs amstellodamois avant de rallier la Provence la saison dernière au terme d’une expérience contrastée aux Pays-Bas. Depuis, le natif de La Plata s’est métamorphosé sous la tunique olympienne, devenant l’un des piliers de Roberto De Zerbi sur et en dehors du terrain.

Leader maximal

Arrivé sur la pointe des pieds du côté de Marseille, il n’a pas mis longtemps à mettre les supporters dans ses gants en détournant dès la première journée de championnat le penalty de Romain Del Castillo la saison dernière. Pour le grand retour de l’Olympique de Marseille en C1 face au Real Madrid, le champion du monde argentin a longtemps retardé l’échéance en réalisant pas moins de dix arrêts en première période. Il s’est incliné deux fois face à Kylian Mbappé, sur penalty. Il a ensuite récidivé face au Paris Saint-Germain moins d’une semaine plus tard, laissant cette fois sa cage inviolée. Après avoir remporté la Ligue Europa avec Villarreal en 2021, Rulli connaîtra pour la première fois le Vélodrome dans son apparat européen ce mardi soir. « Je veux profiter de la Ligue des champions ici au Vélodrome », assurait-il à Téléfoot en fin de saison dernière.…

Tous propos recueillis par LB, sauf mentions.

Par Léna Bernard, à Marseille pour SOFOOT.com

Sport
