Rugby-Bordeaux-Bègles élimine Bath et défendra son titre en finale de Champions Cup

L'Union Bordeaux-Bègles s'est qualifiée dimanche pour sa deuxième finale de Champions Cup consécutive grâce à sa victoire contre Bath (38-26) au stade Atlantique.

Les Bordelais défendront leur titre face aux Irlandais du Leinster, le 23 mai à Bilbao (Espagne).

Devant près de 42.000 spectateurs, l'UBB s'est imposée grâce à des essais de Marko Gazzotti, Louis Bielle-Biarrey, Maxime Lucu, Ben Tameifuna et Temo Matiu. Maxime Lucu a également ajouté 13 points au pied pour donner de l'ampleur au succès bordelais.

Bath, champion d'Angleterre en titre et en quête d'une première finale de Champions Cup depuis sa victoire en 1998, a marqué quatre essais : un doublé de Will Muir et des réalisations de Louie Hennessey et Tom Carr-Smith.

"Ils nous ont posé pas mal de problèmes mais on a répondu présent et on arrive à basculer dans ce match", a réagi le demi d'ouverture bordelais Matthieu Jalibert sur France 2. "On va à Bilbao pour rejouer ce trophée qu'on aime tant et on aura un gros défi parce que le Leinster, c'est coriace. Le Leinster, c'est aussi ce qui se fait de mieux en Europe."

La province irlandaise a obtenu sa qualification samedi en battant le RC Toulon en demi-finale (29-25).

(Rédigé par Vincent Daheron, édité par Nicolas Delame)