Paul Pogba se confie sur ses années de galères

La rédemption. Titulaire pour la première fois avec Monaco ce week-end, Paul Pogba est longuement revenu sur cette longue période loin des terrains, ses doutes et son espoir de retrouver un jour le goît du haut niveau . « J’ai eu des moments où je me disais « vas-y c’est bon, ça me saoule en fait » . Tu fais tout, tu ne lâches rien mais ça continue. Tu te dis « mais qu’est-ce que je dois faire de plus, en fait ? » C’est le temps et la patience. Mes proches m’ont poussé. Tu ne sais pas combien de fois ma femme m’a dit : Allez, vas-y, va t’entrainer ! » , a-t-il confié à Ligue 1+.

[𝗘𝗻𝘁𝗿𝗲𝘁𝗶𝗲𝗻 𝗲𝘅𝗰𝗹𝘂𝘀𝗶𝗳 𝗥𝗮𝗺𝗶 x 𝗣𝗼𝗴𝗯𝗮] "Tu ne sais pas combien de fois ma femme m'a dit : Allez, vas-y, va t'entrainer ! " 🗣️ Sans club et sans offre, le champion du monde français est passé par une période difficile mais n'a jamais perdu la motivation 💪 pic.twitter.com/9Fob5D1Y87…

TB pour SOFOOT.com