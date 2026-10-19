Ruffier en remet une couche sur la fin de son aventure avec l'ASSE

Il y a encore de la rancœur. Stéphane Ruffier , emblématique gardien de la Ligue 1, de Monaco et de Saint-Étienne, est revenu une nouvelle fois sur la fin de son aventure avec les Verts, comme dans So Foot quelques années plus tôt. Dans un entretien fleuve pour La Voix des Gardiens , celui qui appelle Claude Puel « l’autre » semble toujours en vouloir à certains.

« L’autre, je n’emploierai pas son nom »

Il a quitté le foot comme ça. Licencié fin 2020 par l’ASSE, Ruffier n’a plus jamais remis les gants en match de Ligue 1. Lors de cet entretien, le natif de Bayonne est revenu sur sa fin d’aventure stéphanoise : « Non, ça ne reste pas une blessure ou un regret. Déjà parce que je ne suis pas comme ça et parce que je savais depuis le début que j’avais affaire à des gens malhonnêtes. L’autre (Claude Puel), je n’emploierai pas son nom, dès qu’il est arrivé et les présidents (Bernard Caïazzo et Roland Romeyer), dix ans auparavant quand j’ai signé. Ils ne sont pas honnêtes et c’est pour ça que ça s’est fini comme ça. » …

LT pour SOFOOT.com