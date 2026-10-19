Footox : Le PSG d'Enrique est-il déjà l'égal du Barça de Guardiola

Diffusé depuis la rentrée en direct sur la fréquence DAB+ de Tsugi Radio à 12h tous les lundis, Footox propose chaque semaines un débat sur l’une des actualités les plus brûlantes du fantastique monde du ballon rond. Autour de Mathieu Rollinger, Clément Gavard et Javier Prieto Santos tentent de comparer le PSG des trois dernières saisons au FC Barcelone de 2008-2012, deux monstres qui ont régné sur le foot européen à 10 ans d’écart, deux monstres qui ont régné sur le foot européen à dix ans d’écart.

Dans le reste du programme : la censure des tribunes, une pièce de théâtre qui nous fait fortement penser à Christophe Gleizes, la fraude des tireurs de penaltys et le retour des Girondins de Bordeaux en Régional 1.…

SF pour SOFOOT.com