17 octobre : comment le monde du foot a traversé cette journée d'embrasement

Miroir de la société (ou avant-garde ?), le football n'est pas resté imperméable aux manifestations du 17 octobre. Des tweets de la femme de Lucas Digne aux manifestations d'hostilité à l'égard des pillages, les acteurs et actrices du football français ont réagi. Florilèges.

→ Le déroulé des compétitions : pas de perturbation

Le monde du sport a été rattrapé par le contexte politique et social. Si aucune rencontre de football professionnel n’a été annulée, contrairement au match de volley de Bordeaux-Mérignac, par exemple, indique Sud-Ouest , plusieurs matchs amateurs ont été reportés. Le déplacement des U18 féminines du FC93 à Luçon a été contraint. Le district de l’Ariège a lui décidé de décaler toutes les rencontres jeunes départementales. Pas de journée « Tous aux foot » à Saint-Jean du Falga, donc. Ce lundi midi, le ministre de l’Intérieur Laurent Nuñez a précisé que les matchs des clubs français en coupe d’Europe « ne sont pas remis en cause. » Des questions d’organisation des déplacements ont été soulevées jeudi dernier, lorsqu’un affrontement a opposé lycéens rennais et fans néerlandais de l’OFI Crête (kamoulox), aux tendances néo-nazies (moins kamoulox), en marge du match de Ligue Europa entre les deux équipes.

→ Les acteurs du monde du football : peu de réactions, pour l’instant ?

Les footballeurs, coincés entre l’éternel attente de prise de position et leur statut de nantis, ont été peu interrogés en après-match lors de la septième journée de Ligue 1. Aucun joueur n’a pris la parole dans les proportions de Victor Wembenyama, devenu MVP du peuple. Le basketteur a évoqué les inégalités systémiques vécues par les lycéens du pays et espérer que les gens « tout là-haut » les entendront. Depuis, le joueur des Spurs et capitaine des Bleus du basket est devenu l’ennemi de l’extrême-droite, qui lui demande de payer la facture des manifestations, au même titre que Tiziri Digne.…

Par Ulysse Llamas pour SOFOOT.com