Paul Seixas a fêté la victoire de l'OL avec les Bad Gones

Paul Seixas a fêté la victoire de l'OL avec les Bad Gones

« Notre Lyonnais futur vainqueur du Tour de France, personne n’en doute. » C’est ainsi que le speaker du Groupama Stadium a présenté Paul Seixas, récent vainqueur de son premier Monument avec le Tour de Lombardie et présent au stade pour assister à la victoire de son Olympique lyonnais contre Nice, ce dimanche soir.

Paul Seixas a joué du tambour chez les Bad Gones

Le jeune cycliste a donné le coup d’envoi de la rencontre qu’il a préféré vivre dans le kop, avec les Bad Gones, plutôt qu’en loges. On l’a même retrouvé pendant les célébrations, en fin de match, en train de jouer du tambour pour participer au traditionnel « Ahou » des supporters lyonnais.…

LT pour SOFOOT.com