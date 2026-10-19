« Nous n'allons pas nous taire » : Pep Guardiola toujours au soutien du peuple palestinien

La voix qui porte. À travers un message publié via les réseaux sociaux de l’association engagée auprès des réfugiés palestiniens, UNRWA Espagne, Pep Guardiola a fait part de son engagement auprès des victimes, appelant à ne jamais lâcher le soutien à une cause qui lui est chère.

« Ce ne sont pas des morts, ce sont des personnes assassinées »

S’il avait déjà témoigné son soutien envers le peuple palestinien à plusieurs reprises et de différentes manières, cette fois-ci, l ’ancien coach de Manchester City ne peut être plus clair : « Ce ne sont pas des morts, ce sont des personnes assassinées. Ils ne sont pas seulement des chiffres. Leurs vies avaient un nom, un visage, une famille, des rêves et des souvenirs. Ce ne sont pas des dommages collatéraux. Ce sont des filles et des garçons. » …

AP pour SOFOOT.com