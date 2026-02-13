Un ancien coach de l'OM sur le banc de Tottenham ?

Roberto De Zerbi, c’était peut-être trop tôt, mais un autre ancien de l’OM est dispo. Selon Sky Sport, Igor Tudor aurait un accord verbal avec Tottenham . L’entraîneur croate devrait donc bientôt occuper le banc du club de Londres, laissé vide par le départ de Thomas Frank cette semaine. Est-ce un choix judicieux ? On demandera son avis à Ange Postecoglou, pour qui « Tottenham n’est pas un grand club » .

Igor Tudor verbally agrees deal with @SpursOfficial to become new coach with an initial contract until June. @SkySport…

EA pour SOFOOT.com