 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Un ancien coach de l'OM sur le banc de Tottenham ?
information fournie par So Foot 13/02/2026 à 15:15

Un ancien coach de l'OM sur le banc de Tottenham ?

Un ancien coach de l'OM sur le banc de Tottenham ?

Roberto De Zerbi, c’était peut-être trop tôt, mais un autre ancien de l’OM est dispo. Selon Sky Sport, Igor Tudor aurait un accord verbal avec Tottenham . L’entraîneur croate devrait donc bientôt occuper le banc du club de Londres, laissé vide par le départ de Thomas Frank cette semaine. Est-ce un choix judicieux ? On demandera son avis à Ange Postecoglou, pour qui « Tottenham n’est pas un grand club » .

Igor Tudor verbally agrees deal with @SpursOfficial to become new coach with an initial contract until June. @SkySport…

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Deux bonnes nouvelles et une grosse satisfaction pour Paulo Fonseca avant OL-Nice
    Deux bonnes nouvelles et une grosse satisfaction pour Paulo Fonseca avant OL-Nice
    information fournie par So Foot 13.02.2026 15:59 

    De précieuses présences du côté de Lyon. En conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca a annoncé que Corentin Tolisso et Roman Yaremchuk sont prêts pour recevoir l’OGC Nice, ce dimanche à 20h45. Une bonne nouvelle pour un Olympique lyonnais en pleine bourre, ... Lire la suite

  • Lookman, complètement Cholo-compatible
    Lookman, complètement Cholo-compatible
    information fournie par So Foot 13.02.2026 15:30 

    Fraîchement débarqué à l'Atlético de Madrid cet hiver en l'échange de 40 millions d'euros, Ademola Lookman s'adapte visiblement comme un poisson dans l'eau dans le onze de Diego Simeone. Comptant déjà 2 buts et 2 passes décisives en 3 matchs sous ses nouvelles ... Lire la suite

  • Le Bayern et Dayot Upamecano mettent fin au feuilleton
    Le Bayern et Dayot Upamecano mettent fin au feuilleton
    information fournie par So Foot 13.02.2026 15:29 

    Hip Hip Upa . Le doute sur un départ de Dayot Upamecano n’était plus vraiment d’actualité : le Bayern Munich annonce ce vendredi la prolongation officielle du Français jusqu’en 2030. Un contrat XXL Le contrat devait prendre fin en juin, mais Upamecano a repris ... Lire la suite

  • Arsenal pris à son propre jeu par Brentford sur les phases arrêtées
    Arsenal pris à son propre jeu par Brentford sur les phases arrêtées
    information fournie par So Foot 13.02.2026 14:45 

    Le titre, ce n’est pas encore gagné. Orphelin de William Saliba et de Kai Havertz, blessés, Arsenal s’est fait surprendre en se contentant du nul à Brentford. Noni Madueke avait pourtant fait le plus dur en marquant le 0-1 pour les Gunners . Mais dix minutes plus ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank