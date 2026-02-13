Lookman, complètement Cholo-compatible

Fraîchement débarqué à l'Atlético de Madrid cet hiver en l'échange de 40 millions d'euros, Ademola Lookman s'adapte visiblement comme un poisson dans l'eau dans le onze de Diego Simeone. Comptant déjà 2 buts et 2 passes décisives en 3 matchs sous ses nouvelles couleurs, l'attaquant de 28 ans semble incarner le renouveau offensif des Colchoneros.

« On dirait que tu joues ici depuis des années ! » Lancé par un journaliste à Ademola Lookman en zone mixte ce jeudi soir, ce constat illustre bien l’impression donnée par le Nigérian après la correction infligée par l’Atlético de Madrid au FC Barcelone en demi-finale de Coupe du Roi (4-0). Le principal intéressé n’a pas manqué de répondre avec enthousiasme : « Il m’est facile de jouer ici, le style de jeu est très bon. Il y a un bel esprit de camaraderie, on veut tous se tirer vers le haut les uns les autres. » Une déclaration qui tranche avec les doutes à propos de la capacité de l’ailier à s’imprégner des préceptes que le Cholo Simeone dicte depuis quinze piges avec les Rojiblancos .

Un artiste chez les Colchoneros

Bien qu’issu de l’école de Gian Pero Gasperini, lors de 118 séances avec la possession comme mantra, Ademola Lookman n’est pas un adepte de l’art pour l’art. Alliant l’utile à l’agréable, l’ex-coqueluche de l’Atalanta a un style de jeu séduisant pour qui prône l’efficacité. « Je pense que mon jeu est très dynamique, je suis rapide et je peux créer la différence dans les moments critiques, c’est ce que j’aime apporter aux équipes pour lesquelles je joue » explique-t-il lors de sa présentation médiatique. Véloce et imprévisible, le néo-Madrilène amène à lui seul le danger, sublimant également le jeu collectif par ses dribbles. La preuve ce jeudi face au Barça. Bandeau dans les cheveux et maillot à manches longues, le natif de Wandsworth (en banlieue de Londres) presse haut, rôde dans la surface, se montre prêt à surgir sur chaque ballon. Et lorsqu’il a le cuir au pied, c’est tout un récital. D’un passement de jambes puis d’un léger décalage vers la droite, le numéro 22 madrilène met dans le vent les Barcelonais pour renverser le jeu : une action qui amene le deuxième but de l’Atlético, conclu par Antoine Griezmann (2-0, 14 e ).…

Par Suzanne Wanègue pour SOFOOT.com