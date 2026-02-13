Arsenal pris à son propre jeu par Brentford sur les phases arrêtées

Le titre, ce n’est pas encore gagné. Orphelin de William Saliba et de Kai Havertz, blessés, Arsenal s’est fait surprendre en se contentant du nul à Brentford. Noni Madueke avait pourtant fait le plus dur en marquant le 0-1 pour les Gunners . Mais dix minutes plus tard, Brentford, via Keane Lewis-Potter, a égalisé. Vu la physionomie du match, Arsenal peut s’estimer heureux d’avoir réussi à choper un point .

Les Gunners se sont surtout retrouvés face à une équipe de Brentford utilisant les mêmes armes qu’eux : les phases arrêtées . Enfin, presque. Si les Rouge et Blanc peuvent être cyniques sur corner, Brentford est un expert des touches . Leur maître en la matière s’appelle Michael Kayode. L’Italien aurait en effet pu faire carrière au javelot.…

EA pour SOFOOT.com