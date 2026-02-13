 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Arsenal pris à son propre jeu par Brentford sur les phases arrêtées
information fournie par So Foot 13/02/2026 à 14:45

Arsenal pris à son propre jeu par Brentford sur les phases arrêtées

Arsenal pris à son propre jeu par Brentford sur les phases arrêtées

Le titre, ce n’est pas encore gagné. Orphelin de William Saliba et de Kai Havertz, blessés, Arsenal s’est fait surprendre en se contentant du nul à Brentford. Noni Madueke avait pourtant fait le plus dur en marquant le 0-1 pour les Gunners . Mais dix minutes plus tard, Brentford, via Keane Lewis-Potter, a égalisé. Vu la physionomie du match, Arsenal peut s’estimer heureux d’avoir réussi à choper un point .

Les Gunners se sont surtout retrouvés face à une équipe de Brentford utilisant les mêmes armes qu’eux : les phases arrêtées . Enfin, presque. Si les Rouge et Blanc peuvent être cyniques sur corner, Brentford est un expert des touches . Leur maître en la matière s’appelle Michael Kayode. L’Italien aurait en effet pu faire carrière au javelot.…

EA pour SOFOOT.com

Lire la suite de l'article sur SoFoot.com
Sport
Copyright © 2026 So Foot

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Deux bonnes nouvelles et une grosse satisfaction pour Paulo Fonseca avant OL-Nice
    Deux bonnes nouvelles et une grosse satisfaction pour Paulo Fonseca avant OL-Nice
    information fournie par So Foot 13.02.2026 15:59 

    De précieuses présences du côté de Lyon. En conférence de presse ce vendredi, Paulo Fonseca a annoncé que Corentin Tolisso et Roman Yaremchuk sont prêts pour recevoir l’OGC Nice, ce dimanche à 20h45. Une bonne nouvelle pour un Olympique lyonnais en pleine bourre, ... Lire la suite

  • Lookman, complètement Cholo-compatible
    Lookman, complètement Cholo-compatible
    information fournie par So Foot 13.02.2026 15:30 

    Fraîchement débarqué à l'Atlético de Madrid cet hiver en l'échange de 40 millions d'euros, Ademola Lookman s'adapte visiblement comme un poisson dans l'eau dans le onze de Diego Simeone. Comptant déjà 2 buts et 2 passes décisives en 3 matchs sous ses nouvelles ... Lire la suite

  • Le Bayern et Dayot Upamecano mettent fin au feuilleton
    Le Bayern et Dayot Upamecano mettent fin au feuilleton
    information fournie par So Foot 13.02.2026 15:29 

    Hip Hip Upa . Le doute sur un départ de Dayot Upamecano n’était plus vraiment d’actualité : le Bayern Munich annonce ce vendredi la prolongation officielle du Français jusqu’en 2030. Un contrat XXL Le contrat devait prendre fin en juin, mais Upamecano a repris ... Lire la suite

  • Un ancien coach de l'OM sur le banc de Tottenham ?
    Un ancien coach de l'OM sur le banc de Tottenham ?
    information fournie par So Foot 13.02.2026 15:15 

    Roberto De Zerbi, c’était peut-être trop tôt, mais un autre ancien de l’OM est dispo. Selon Sky Sport, Igor Tudor aurait un accord verbal avec Tottenham . L’entraîneur croate devrait donc bientôt occuper le banc du club de Londres, laissé vide par le départ de ... Lire la suite

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank