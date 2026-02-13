Le Bayern et Dayot Upamecano mettent fin au feuilleton

Hip Hip Upa . Le doute sur un départ de Dayot Upamecano n’était plus vraiment d’actualité : le Bayern Munich annonce ce vendredi la prolongation officielle du Français jusqu’en 2030.

Un contrat XXL

Le contrat devait prendre fin en juin, mais Upamecano a repris contact avec ses dirigeants et a sollicité une prolongation. Résultat du deal : son salaire brut annuel passerait à 20 millions d’euros, soit le double des années précédentes . À cela s’ajoute une clause libératoire aux alentours de 65 millions d’euros, selon les médias allemands.…

AR pour SOFOOT.com