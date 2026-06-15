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Rudi Garcia veut dérouler le tapis rouge pour ses stars
information fournie par So Foot 15/06/2026 à 10:05

Rudi Garcia veut dérouler le tapis rouge pour ses stars

Rudi Garcia veut dérouler le tapis rouge pour ses stars

Une dernière pour la route. Ce lundi soir à 21 heures, la Belgique va réaliser son entrée en lice dans ce Mondial 2026 . Avec au programme un premier match pas si facile à mener face à l’Égypte de Mohamed Salah . Juste avant la grande première de sa carrière sur un banc en Coupe du monde, Rudi Garcia avait accordé une interview à L’Équipe le 4 juin dernier qui est parue ce lundi.

« Les faire sortir par la grande porte »

Au moment de sa nomination à la tête des Diables rouges en janvier 2025, le technicien de 62 ans est arrivé sur un terrain miné avec l’ambition de redonner goût à ses joueurs phares, frappés par un « désamour » et lassés par leur relation conflictuelle avec l’ex-sélectionneur Domenico Tedesco. « Je leur ai rendu visite pour qu’ils reviennent avec le sourire, qu’ils reprennent du plaisir dans un projet de jeu défini , a-t-il d’abord raconté. Si j’ai choisi la Belgique, c’est parce que la Coupe du monde est le graal. Mais aussi car je connaissais le potentiel de Romelu Lukaku, de Kevin De Bruyne, de Thibaut Courtois, mais aussi de Thomas Meunier. Je veux les faire sortir par la grande porte (…) J’ai senti que tous ces joueurs aimaient leur sélection. »

VM pour SOFOOT.com

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