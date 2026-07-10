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Rudi Garcia : « Tout le monde nous voit déjà éliminés »
information fournie par So Foot 10/07/2026 à 15:53

Rudi Garcia : « Tout le monde nous voit déjà éliminés »

Rudi Garcia : « Tout le monde nous voit déjà éliminés »

Pas là pour faire de la figuration. Si la Belgique ne part assurément pas dans la peau du favori lors de son quart de finale face à l’Espagne ce vendredi soir (21 heures), Rudi Garcia n’entend pas seulement subir les vagues espagnoles . Le sélectionneur des Diables rouges croit pleinement en ses hommes et dans la force offensive de son équipe .

« Tout le monde nous voit déjà éliminés »

« On joue une des équipes favorites, avec beaucoup d’individualités, même si la force de cette équipe est quand même collective avant tout depuis une vingtaine d’années. La nouveauté c’est peut-être qu’ils sont plus solides qu’avant , a observé l’ancien coach du LOSC et de l’OL en conférence de presse. On fera tout pour marquer, on veut exister, on ne veut pas que subir. On a une très bonne équipe, on est la deuxième attaque du tournoi et l’équipe qui a tiré le plus je crois avant les quarts de finale. Tout le monde nous voit déjà éliminés mais nous, on croit en nous. »

VM pour SOFOOT.com

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