information fournie par So Foot • 27/02/2025 à 15:51

Rudi Garcia se livre sur son poste de sélectionneur de la Belgique

La Belgique lui fait perdre sa langue de bois.

Rudi Garcia a livré une interview à L’Équipe pour évoquer son nouveau poste de sélectionneur de la Belgique. La première nouvelle, c’est que l’ancien entraîneur du LOSC, l’OM et de l’OL se sent « 100% Belge ». En effet, Rudi est « Tintinophile » selon ses propres mots. Pas certain que cela soit le seul critère nécessaire pour se sentir belge, mais le sélectionneur a révélé certaines informations qui devraient faire plaisir au peuple du Plat pays.…

RA pour SOFOOT.com