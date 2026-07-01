Rudi Garcia et Pape Thiaw se connaissent très bien

Il était une fois à Saint-Étienne. Alors que la Belgique et le Sénégal s’affrontent en seizièmes de finale du Mondial ce mercredi, Rudi Garcia, le sélectionneur des Diables rouges, est revenu en conférence de presse d’avant-match sur le passé qui le lie à son homologue, Pape Thiaw .

Compliments sur compliments

« J’ai participé aux débuts pros de Pape Thiaw . J’étais dans le staff de Saint-Étienne et je m’occupais des jeunes. Il y avait des blessés et j’avais dit à Robert Nouzaret, l’entraîneur alors, que je salue : « Tu devrais regarder un jeune Sénégalais, il est très fort.’, a expliqué le Français, pas peu fier d’avoir été visionnaire. C’était Pape. Il l’a fait monter et l’a gardé dès qu’il a vu son niveau. » Une amitié de longue date puisque le coach du Sénégal a effectué ses débuts sous le maillot vert en 1998, pour une seule rencontre seulement.…

TC pour SOFOOT.com